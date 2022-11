A Bova Marina la più grande tendopoli antisismica: c’è anche l’ufficio postale | FOTO

5 Novembre 2022 14:51

A Bova Marina una delle più importanti attività dell’esercitazione antisismica che sta mobilitando in questo weekend la protezione civile nazionale tra le province di Messina e Reggio Calabria

Sorge al campo sportivo di Bova Marina la tendopoli ultra attrezzata realizzata ieri per le attività dell’esercitazione anti sismica più grande della storia d’Italia, un evento che da ieri sta coinvolgendo oltre 500 mila abitanti in tutta l’area dello Stretto di Messina. La tendopoli di Bova Marina è una struttura enorme: è stata realizzata, dalle colonne mobili delle Regioni Calabria e Campania per sperimentare il lavoro da compiere in caso di calamità. In quest’area è stato utilizzato il Sistema DESIGNA per organizzare l’accoglienza della popolazione, oltre ad un censimento della popolazione fragile con scheda valutazione delle esigenze immediate (scheda SVEI).

La tendopoli di Bova Marina è stata allestita per ospitare diverse centinaia di sfollati per un lungo periodo, con tanto di servizi per la persona, ufficio postale, infermieria e tutto ciò che necessita ad una comunità colpita da un terremoto e rimasta senza casa.