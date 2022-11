Smorfie, esercizi, urla: il ‘rituale’ di preparazione del telecronista del Qatar diventa virale | VIDEO

25 Novembre 2022 15:48

Chi lo ha detto che a scaldarsi debbano essere solo i giocatori in campo? Anche i telecronisti hanno i loro esercizi da fare prima della partita. Khalil Al-Balushi, telecronista del canale sportivo qatariota “Bein Sports”, ne ha dato una dimostrazione diventata ben presto virale. Il giornalista, prima della partita fra Qatar e Senegal, valevole per il secondo turno del Girone A, si è cimentato in un ‘riscaldamento’ show.

Smorfie, gargarismi, esercizi e qualche prova di telecronaca a suon di urla, quelle che lo hanno fatto diventare famoso anche sui social, come quando ha cantato ‘Bella Ciao’ dopo il rigore di Jorginho agli Europei. E anche questa volta il ‘rituale’ di preparazione di Khalil Al-Balushi è diventato virale.