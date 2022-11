Teatro di Messina, la CISAL chiede incontro urgente con Sindaco Basile

Una stagione teatrale per il Teatro Vittorio Emanuele di Messina che prevede pochissimo spazio per l’orchestra. E’ quanto evidenzia la Cisal con una richiesta urgente di incontro con il Sindaco di Messina. “E’ urgente discutere con il Sindaco e l’Amministrazione comunale della Fondazione Messenion e degli impegni presi dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca”, scrivono Clara Crocè e Mariella Mondo.

“L’impegno dell’ex sindaco onorevole De Luca è stato quello che con l’approvazione della Fondazione Messenion si sarebbe istituito e contrattualizzato l’Orchestra Comunale. E’ necessario, pertanto, che si discuta in merito ai percorsi da seguire e ai ristori da prevedere non solo per l’orchestra ma anche per tutto il comparto dei lavoratori dello spettacolo”, concludono Crocè e Mondo nella richiesta di incontro al Sindaco.