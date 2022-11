Taurianova: “Passaggio della Campana” per il Kiwanis Club Palmi-Piana

21 Novembre 2022 16:09

Il risuonare del primo rintocco ha segnato, nella giornata di ieri, l’apertura della cerimonia del “Passaggio della Campana” per il Kiwanis Club Palmi-Piana di Gioia Tauro, nell’incantevole contesto della sala ricevimenti “Radikena” di Taurianova. Alla presenza del Governatore eletto Francesco Garaffa e del Luogotenente divisionale Andrea Casile, il past president avv. Valeria Capua ha illustrato gli importanti risultati ottenuti dal Club durante il suo periodo di permanenza in carica, pur segnato dalle difficoltà della pandemia, e ringraziato i soci ed il direttivo per il lavoro svolto.

A succederle, nel nuovo mandato presidenziale, è l’arch. Sabina Pezzano: dopo la nomina del nuovo direttivo, il nuovo presidente ha indicato ai presenti le nuove ed avvincenti sfide che segneranno il prossimo futuro del Club che, nonostante la sua “giovane” formazione, si è già guadagnato un ruolo di riferimento per la collettività nelle iniziative di supporto allo sviluppo ed alla formazione dei bambini. In un clima di entusiasmo e di rinnovato impegno nello svolgimento dei “service” si è registrato anche l’ingresso dei due nuovi soci avv. Antonio Germanò ed avv. Sara Francica. Di rilievo è stata anche la presenza alla cerimonia dei Presidenti e dei Soci degli altri Club e Club Service di Palmi, segno del fatto che la reciproca collaborazione potrà condurre a risultati sempre più importanti e di valore per l’intero territorio.