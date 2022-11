2 Novembre 2022 22:02

Tajani annuncia: “primi provvedimenti contro il caro bollette, stanziati tra i 7 ed i 10 miliardi”

La guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica ha provocato una stangata per quanto riguarda le bollette di milioni di italiani e cittadini europei. Il vicepremier e ministro degli Esteri, il forzista Antonio Tajani, annuncia che “stanno per arrivare i primi provvedimenti del Governo Meloni contro il caro bollette”.

Tajani anticipa che le misure che saranno portate al prossimo Consiglio dei ministri di venerdì dove “saranno stanziati tra i 7 ed i 10 miliardi di euro”.