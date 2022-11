Superbonus 110%, le istruzioni dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria per la scadenza del 25 Novembre

“In occasione di tale scadenza, l’Ufficio SURE della Regione Calabria ha previsto alcune misure utili ad agevolare l’invio, da parte dei professionisti, di tali pratiche:

il servizio di Help Desk tecnico, il giorno 25/11/2022, fornirà assistenza agli utenti fino alle 23:59. Ricordiamo che, qualora le linee telefoniche siano tutte impegnate, è possibile inoltrare una richiesta di assistenza via web tramite la apposita funzionalità presente in https://www.calabriasue.it/assistenza/richiesta-assistenza-e-supporto/ con una possibilità aggiuntiva di essere richiamati da parte dell’Help Desk (scegliere l’apposita opzione, se desiderata);

in caso di sovraccarico dei sistemi informativi è consentito l’invio di una PEC al SUE comunale con l’obbligo da parte del professionista/cittadino di inserire la pratica sul sistema informativo CalabriaSUE entro 5 giorni dal venir meno della causa che ha reso impossibile l’inserimento in piattaforma.

Rammentiamo agli utenti che anche le caselle PEC dei comuni hanno una dimensione massima così come le capacità elaborative dei sistemi informativi perciò si consiglia di anticipare il più possibile il caricamento della CILAS in piattaforma senza aspettare la data di scadenza prevista.

Notizia pubblicata sul portale CalabriaSUE al link https://www.calabriasue.it/superbonus-110-e-scadenza-del-25-novembre-2022/”