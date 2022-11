La siciliana Cristina Scuccia non è più Suora e cambia vita in Spagna

21 Novembre 2022 17:50

“I quindici anni da suora sono stati i più belli della mia vita, un’esperienza intensa che mi ha fatto crescere tantissimo. A un certo punto però non riuscivo più a capire chi ero. Non ho mai messo in discussione Dio, ma la mia crescita personale mi stava portando in un’altra direzione. Sentivo forte il bisogno di cambiare. Il cambiamento è un segno di evoluzione, ma fa paura: è più facile ancorarsi alle proprie certezze, piuttosto che rimettersi in discussione. Ho fatto una scelta coraggiosa: ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto, ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi invece vivo in Spagna, faccio la cameriera, sono felice. È stato un percorso complesso e difficile, ma sono più forte di prima, credo ancora di più nella vita, in Dio, la fede non è andata via”.

Lei è Cristina Scuccia, 34 anni, di Vittoria, in Sicilia e come si legge sulla pagina facebook “Storie degli Altri”, ha trascorso 15 anni della sua vita nell’ordine delle Suore Orsoline. Nel 2014 si è esibita sul palco di The Voice of Italy e ha vinto e da quel momento ha iniziato a sentire che la vita religiosa non faceva più per lei. Ha ascoltato il suo cuore, e ha capito che era ora di cambiare e far prendere alla sua vita un’altra strada.