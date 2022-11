Successo della sagra a Santa Cristina d’Aspromonte

2 Novembre 2022 17:40

Un vero successo la sagra della castagna a Santa Cristina d’Aspromonte

“Un vero successo la sagra della castagna a Santa Cristina d’Aspromonte, dove sera del 31 ottobre la piazza locale ha ospitato più di 400 persone provenienti non solo dalle zone limitrofe ma anche da paesi come Reggio , Scilla , Bagnara e Catanzaro . Un ottimo lavoro da parte di tutti i ragazzi di Santa Cristina, in particolare da parte del Comitato festa, che in poco tempo è riuscito ad organizzare un vero e proprio evento all ‘ insegna di tutto. Ragazzi che vanno ammirati per il lavoro svolto e per l ‘ ottima organizzazione fatta, nonostante alcuni di loro si trovano al nord . A tanti vanno i ringraziamenti, da chi ci ha aiutato economicamente, alle Signore che ci hanno offerto e fatto gli ottimi dolci ( più di 3000 ), a chi ci ha donato il cinghiale, a chi ha cucinato e a chi dietro le quinte ci ha aiutato con i consigli”. E’ quanto afferma il presidente del comitato, Giuseppe Garibaldi.

“Il punto di forza di questi ragazzi non è l ‘ego personale ma la collettività per il bene di questo piccolo Paese che fa da invidia a tante altre realtà. Il comitato giovani cristinesi è già all ‘ opera per le festività natalizie dove ci saranno delle novità per Santa Cristina”, conclude.