“Stretto Crea”, l’Associazione che unisce Messina e Reggio Calabria per eventi a tema cosplay e non solo

28 Novembre 2022 17:55

E’ nata Stretto Crea, l’associazione che unisce le due sponde dello Stretto. Stretto Crea si occupa di eventi a tema geek, nerd, pop, culturale e creativo in ogni forma, nell’area compresa tra Reggio Calabria e Messina (e dintorni), da un’idea di tre menti già addentrate nei meandri più oscuri di questo mondo ormai da più di qualche anno, con l’obiettivo di ideare spazi e momenti creativi in cui esprimere e condividere il bello delle nostre passioni, in un contenitore unico che racchiuda eventi senza linee di confine territoriale.

Il primo evento sarà una collaborazione con il locale Retronouveau, insieme con una delle fumetterie storiche di Messina, “La Torre Nera”, il 3 Dicembre dalle ore 20:30. Il titolo dell’evento è “Pub Rock – Special Night Cosplay“.

“Il nostro amato format Pub Rock, evento interamente dedicato ai classici del genere accompagnati da deliziose birre alla spina, incontra il magico mondo del cosplay. – affermano gli organizzatori dell’evento – Finalmente potrai vestire i panni del tuo personaggio preferito indipendentemente dal sesso, dall’età, dal tipo di corporatura e dall’etnia. Scegli ciò che preferisci, dai film della Marvel agli anime che ami di più: tutto è concesso!“.