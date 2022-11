Stipendi Serie C, la classifica del monte ingaggi: Calabria al comando. E c’è tanta Reggina

16 Novembre 2022 22:16

Quali sono gli stipendi in Serie C? Ci ha pensato la Gazzetta dello Sport ad approfondirlo, analizzando il monte ingaggi di ognuna delle 60 squadre dei 3 gironi di Lega Pro. Emerge come prevedibile la presenza, tra le prime, delle retrocesse dalla B o delle squadre che hanno obiettivi di vertice. E quindi al primo posto c’è il Crotone, seguito dall’Entella. Poi Vicenza e al 7° posto il Catanzaro, che è il secondo in classifica del girone C. Prima della compagine di Vivarini, attuale capolista invece sul campo del girone C, c’è il Cesena, squadra che non ha nascosto ambizioni di promozione, come dimostrano i tanti ex Reggina presenti, da Toscano a Bianchi, De Rose, Corazza, alcuni tra i protagonisti della splendida cavalcata verso la B di qualche anno fa. Il Messina non è tra le prime, come dimostrano anche gli obiettivi e la presenza in rosa di diversi giovani. Di seguito le prime posizioni e sotto il monte ingaggi di ogni squadra.

CROTONE – 7.490.507 ENTELLA – 6.646.205 VICENZA – 6.157.620 TRIESTINA – 6.015.894 PADOVA – 5.666.203 CESENA – 5.655.306 CATANZARO – 5.519.533 PORDENONE – 5.204.045 AVELLINO – 4.788.679 PESCARA – 4.772.142 REGGIANA – 4.267.033 NOVARA – 4.122.490 SIENA – 3.436.726