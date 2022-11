Stephanie Frappart arbitrerà Costa Rica-Germania: è la prima volta per un arbitro donna ai Mondiali

29 Novembre 2022 22:25

Stephanie Frappart scrive un’altra pagina di storia del calcio al femminile. Dopo aver debuttato come arbitro in Ligue 1 nel 2019 ed essere stata la prima donna ad arbitrare in Champions League nel 2020 (Juventus-Dinamo Kiev, ndr), il fischietto francese sarà la prima donna a dirigere una gara dei Mondiali di calcio maschili. Stephanie Frappart sarà il direttore di gara nella sfida conclusiva del Girone E tra Costa Rica e Germania di giovedì.

L’arbitro francese è una delle 3 donne del gruppo dei 36 direttori di gara presenti in Qatar e sarà la prima a dirigere una gara: fin qui tutte e tre avevano svolto solo il ruolo di quarto uomo. Nata a Val-d’Oise il 14 dicembre del 1983, Stephanie Frappart ha un passato da calciatrice dilettante, ha iniziato ad arbitrare a 13 anni ed è arrivata a dirigere le principali competizioni di calcio femminili. La sua bravura le ha permesso di abbattere ogni barriera di genere passando alla Ligue 2 maschile: una scalata che l’ha portata fino al Mondiale.