Al via la stagione natatoria della SSD UniMe

29 Novembre 2022 20:05

Con il XII Meeting D’Autunno di Categoria svolto a Paternò nel fine settimana appena trascorso e con quello del weekend precedente dedicato alle categorie Esordienti è iniziata ufficialmente la nuova stagione agonistica del nuoto 2022/2023 per la SSD UniMe. Una stagione importante, che punta a proseguire e far crescere sempre di più il progetto iniziato la scorsa stagione e che, nonostante sia ancora il mese di Novembre, regala già prestazioni importanti da parte di tutti gli atleti universitari. Tantissime le prestazioni di livello assoluto, tra le quali spicca il nuovo record regionale cat. Ragazze da parte di Sabrina Ferrara sui 100 Farfalla che, con il tempo di 1’04’’52, riesce a conquistare anche il pass per i prossimi Criteria Nazionali di Riccione. La Ferrara, insieme a Giorgia Iaria ed Emma Arcudi, dominano le classifiche Ragazzi, Juniores ed Assolute del delfino e dello stile libero. Nel settore maschile, invece, Antonio Bavastrelli (nelle distanze del mezzo fondo) e Domenico Costarella, Angelo Costarella, Manuel Dibilio, Mattia Arena nelle specialità dello stile libero, delfino e del dorso sono protagonisti assoluti sulla velocità.

Ottimo il bilancio per i 58 atleti della SSD UniMe presenti che portano alti i colori della SSD UniMe. Tra le ragazze: Arbitrio, Arcudi, Assumma, Bonina, Calamoneri, Capurro, Coltraro, Costarella, Cozzucoli, Cucinotta, Ferrara, Iaria, Irrera, Laganà, Lamberti, Leone, Mangano, Monteleone, Pansera, Pizzi, Quattrone, Ribecco, Saraceno, Starcuzzi. Tra i ragazzi: Albano, Aliano, Andreacchio, Aragona, Arena, Barbaro, Bavastrelli, Bolignano, Ceci, Costarella A., Costarella D., Cozzucoli, Cucinotta, Debenedetto B., De Benedetto P., Dibilio, Ganino D., Ganino M., Granata, Irrera, Marino, Megale, Molonia C., Molonia G., Monopoli, Ragazzo, Ripepi, Romeo A., Romeo S., Sergi, Suraci, Truglio, Vinci. Tra gli esordienti, nello scorso fine settimana, confermano la loro ottima, continua ed adeguata crescita con ottime prestazioni Sofia Barbaro, Aurora Iaria, Silvia Raffa, Ambra Squeri, Brenda Usbergo, Ivan Molonia, Gabriele Storace.

“Credo tanto in questo progetto ed assieme a tutto lo staff tecnico, all’importantissimo lavoro del D.G. Sergio Naccari ed al supporto fondamentale del nostro Presidente Silvia Bosurgi, stiamo lavorando sodo per poter migliorare sempre più giorno per giorno – cosi il Responsabile Tecnico del settore nuoto universitario, Diego Santoro – Stiamo creando delle strategie e programmi che permettano ai nostri ragazzi di crescere prima come persone e poi come atleti, con obiettivi importanti nello sport e nella formazione universitaria (anche grazie ad opportunità come la doppia carriera Atleta-Studente), cosi da mettere in atto le condizioni per non far scappare via i nostri atleti ma, al contrario, per farli crescere in modo importante sul nostro territorio. Tutto questo grazie ad una struttura, quella della Cittadella Universitaria, sicuramente all’avanguardia, a mio avviso una delle migliori in Italia, apprezzata più volte durante collegiali di livello nazionale da atleti e staff di Caratura Internazionale. Vogliamo che il nostro progetto diventi, non solo per la città di Messina ma anche per la città di Reggio Calabria e più in generale per tutto il meridione, un riferimento nello sport di alto livello unito alla formazione universitaria”.