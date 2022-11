Elezioni Comunali: lo spoglio in diretta a Sant’Eufemia d’Aspromonte | LIVE

28 Novembre 2022 00:05

Sono stati 2.305 su 3.800 aventi diritto, gli elettori a Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, che si sono recati alle urne nella giornata di oggi. Per la carica di sindaco si sono sfidati Pietro Violi e Francesco Antonio Papalia. Al momento, in quasi tutte le sezioni, a metà spoglio è in vantaggio il candidato Violi di circa 200 voti.

Il comune aspromontano è tornato al voto dopo due anni di commissariamento a causa dello scioglimento del Consiglio comunale nel 2020 dopo l’arresto del primo cittadino Domenico Creazzo, eletto da poco anche al Consiglio regionale con la lista di Fratelli d’Italia.