Spezzano Albanese: donazioni di giocattoli da donare ad associazioni e parrocchie

23 Novembre 2022 10:48

L’associazione consumatori Euroconsum ha ufficialmente dato avvio all’iniziativa “Dona un gioco, regala un sorriso”. Il progetto di responsabilità sociale e di solidarietà nasce con l’obiettivo di raccogliere giocattoli nuovi e usati, ma comunque in buono stato di conservazione, da donare ad organizzazioni impegnate nella tutela dell’infanzia e degli adolescenti, a istituti, parrocchie, oratori, associazioni, case famiglia operanti nella Provincia di Cosenza, reparti di pediatria, per rendere più liete le festività e regalare un sorriso ai più piccoli. Soprattutto a quelli che ne hanno bisogno.

“Il nostro appello – spiega il Presidente nazionale di Euroconsum Cosimo Bruno – si rivolge alla grande generosità dei calabresi, alle famiglie, ai bambini più fortunati, alle aziende, ai negozi di giocattoli e alle edicole che vorranno aderire, oltre che a tutti coloro che vorranno lasciarsi coinvolgere da questo progetto di solidarietà e vorranno aiutarci a fare propria l’iniziativa, a divulgarla coinvolgendo un numero sempre crescente di donatori, facendosi ambasciatori di solidarietà. Sarebbe bello coinvolgere direttamente i più piccoli ed educarli alla generosità, chiedendogli di rinunciare a un loro giocattolo per regalarlo ai bambini meno fortunati donando contestualmente tanti sorrisi che allieteranno le feste di tante famiglie disagiate”.

“Sappiamo – chiude Elisa Bruno – che donando un gioco non si risolvono certo i gravi problemi che affliggono le famiglie. Così, però, si può contribuire ad alleggerirne il peso, concedendo qualche momento di serenità. Per i più piccoli questo periodo dell’anno deve essere un momento di gioia e spensieratezza, dove il sogno diventa realtà. Sulla base di questi auspici, vogliamo fare sin da ora un ringraziamento a chi metterà a disposizione competenze e tempo libero al solo scopo di operare al meglio per donare un sorriso e un po’ di serenità in un momento così delicato, in cui tutti avrebbero diritto alla gioia, accantonando preoccupazioni e dispiaceri”.

Vanno consegnati a Spezzano Albanese presso la Sede Euroconsum, via Nazionale (di fronte Poste italiane), sino al 22 dicembre 2022. Euroconsum ha sede legale nella cittadina di origini arbëreshe e una sede operativa a Bergamo (gestita dal vicepresidente Luca Agnesino).