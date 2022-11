Reggio Calabria, via Vecchia Cimitero dimenticata in mezzo ai rifiuti: ripulite solo le vie limitrofe | FOTO

29 Novembre 2022 16:09

Continua l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. La segnalazione di un cittadino alla redazione di StrettoWeb riporta sotto i riflettori la situazione di via Vecchia Cimitero, nella quale viene lamentata la mancata raccolta della spazzatura. Una condizione, quella che i cittadini sono costretti a vivere, alquanto particolare se si pensa che in vie limitrofe, come via Reggio Campi, la raccolta viene effettuata.

I cittadini si chiedono se via Vecchia Cimitero sia stata ormai ‘dimenticata’ e abbandonata a un presente fatto di sacchi della spazzatura ammassati sui marciapiedi che finiscono per aprirsi e riversare il proprio contenuto in strada: un banchetto allettante per topi e altri animali selvatici. Uno scenario desolante appena fuori la propria porta di casa.