Tiki-taka e falso 9, ma Spagna-Germania la decidono i bomber. Harakiri Belgio, poker Croazia

27 Novembre 2022 22:05

In Spagna l’hanno inventato, in Germania l’hanno copiato. Cosa? Tiki Taka e falso 9. Palleggio e zero punti di riferimento. Ma alla fine Spagna-Germania termina 1-1 e gli autori dei gol sono due centravanti: Morata e Fullkrug, che entrano dalla panchina e timbrano il cartellino. In uno dei gironi più difficili dei Mondiali in Qatar, è ancora tutto aperto, ma la Spagna ha già 4 punti e guarda con fiducia al match col Giappone. Giappone che dopo l’exploit coi tedeschi ha perso contro la Costa Rica. Nell’ultimo turno alla Germania tocca battere proprio la Costa Rica e drizzare le orecchie su Spagna-Giappone.

Nel pomeriggio, la sorpresa più grande è quella del Belgio, a cui questa volta non bastano Courtois e la fortuna che l’aveva assistita contro il Canada. Harakiri per 0-2 contro il Marocco, la cui storica vittoria viene però rovinata dai disordini a Bruxelles. Per De Bruyne e compagni la qualificazione è a rischio. Sì, perché ora c’è il big match contro la Croazia, che nel frattempo ha rifilato un poker al Canada, a cui non basta Alphonso Davies. Biancorossi ora a 4, Belgio e Marocco a 3 e Canada a 1.