Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sempre più primo partito ed i cittadini condividono la politica sui migranti | DATI

17 Novembre 2022 18:08

A quasi due mesi dalle elezioni politiche dello scorso 25 settembre e la formazione del nuovo Governo guidato fa Giorgia Meloni, a Porta a Porta su Rai 1, Euromedia Research di Alessandra Ghisleri rende noto l’ultimo sondaggio. Fratelli D’Italia è sempre più primo partito con il 28.5% con una crescita dello 0.1%. Il Partito Democratico mantiene, secondo Ghisleri la seconda posizione con il 17.4% (+ 0.4), quindi il M5S al 16.5% (- 0.8%) la Lega si attesta al 10.2% (+ 0.7%). Poi abbiamo Azione – Italia Viva con l’8.5% (+ 0.2%), segue Forza Italia con il 6.1% ( – 0.6%). Alleanza Verdi e Sinistra avrebbe il 3.3% (- 0.1%) poi +Europa 2.4%. Noi Moderati sarebbe allo 0.5% (- 0.3%). La coalizione di Centrodestra che ha vinto le elezioni adesso avrebbe il 45.3% mentre il Centrosinistra il 23.4%. Per quanto riguarda la crisi diplomatica tra Italia e Francia, nata dalla questione migranti, il 60,6% del campione dà ragione all’Italia, il 13,7% no, mentre non si esprimono sull’argomento il 25,7%.

Mentre sulla politica sui migranti del nuovo Governo i cittadini si sono espressi così: il 54% è favorevole, il 38,4% non la condivide, gli indecisi sono il 7,6% non risponde. Infine è stato chiesto se le ONG svolgono un ruolo politico oltre a quello che li porta a soccorrere e salvare centinaia di persone, rifugiati, migranti in mare: per il 26,8% del campione svolgono il solo ruolo di salvare vite in mare; per il 59,8% svolgono anche un ruolo politico; non risponde il 13,4%.