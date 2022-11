Solennità di Cristo Re: a Masella celebrazione eucaristica

23 Novembre 2022 20:06

di Claudia Pugliese – Nella Domenica che chiude l’anno liturgico, solennità di Cristo Re, i giovani vivono la giornata mondiale della gioventù in tutte le parrocchie. Anche i giovani della parrocchia Santi Cosma e Damiano di Masella, in comunione con i giovani della Diocesi Reggio-Bova e con i giovani dei cinque continenti del mondo, la scorsa domenica hanno vissuto una celebrazione eucaristica all’insegna dell’annuncio, della preghiera e della preparazione alla 37ª GMG che si terrà a Lisbona nell’Agosto 2023. I giovani di Masella hanno introdotto la celebrazione portando la Croce della GMG con i colori di Lisbona, la città ospitante, le lampade accese e il tema di questa giornata “Maria si alzò e andò in fretta”.

Don Zampaglione, nella sua omelia, ha invitato i giovani ad alzarsi e seguire Gesù, la vera luce del mondo, annunciando il Vangelo e imitando il dinamismo di Maria, superando paure e limiti e lanciandosi con fede verso il sogno che Dio ha su ognuno di loro. Prima della benedizione finale, il parroco ha consegnato la preghiera ufficiale della GMG e i giovani l’hanno proclamata assieme.