Sole e caldo in Sicilia: tanti turisti alle Isole Eolie

1 Novembre 2022 19:44

Meteo, 1° Novembre dal sapore estivo in Sicilia: numerosi turisti alle Isole Eolie

Le Isole Eolie oggi, 1 novembre, sono meta di numerosi gruppi di turisti, in prevalenza stranieri . Una delle maggiori fonti d’attrazione è certamente lo Stromboli, raggiunto, giornalmente, da diverse centinaia di visitatori. Oggi è stata una giornata splendida con sole e cielo azzurro e questo ha spinto le persone a recarsi nelle zone turistiche soprattutto a Stromboli. In ribasso le quotazioni di Vulcano, stante l’impossibilità di scalare il cratere per via dell’ordinanza sindacale. Il divieto non frena, però, tutti gli escursionisti e in diversi si avventurano nella scalata. Nel fine settimana, appena trascorso, 14 escursionisti sono stati intercettatati dai carabinieri e sanzionati. Due turisti sanzionati anche sullo Stromboli per aver superato la quota consentita per le escursioni.

Questo clima così mite proseguirà anche nei prossimi due giorni, ma si interromperà bruscamente nel weekend: un violento peggioramento, infatti, colpirà lo Stretto di Messina a partire dal pomeriggio di Venerdì 4 Novembre con forti piogge e temporali.