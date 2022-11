Sisma dello Stretto 2022, a Reggio Calabria il salvataggio di una giovane disabile | FOTO e VIDEO

5 Novembre 2022 17:59

Presso l’Ex caserma 208 di Reggio Calabria è stato allestito uno scenario per simulare attività di soccorso urgente simulando il salvataggio di una giovane disabile. Le immagini

Prosegue anche nel pomeriggio “Sisma dello Stretto 2022”, l’esercitazione antisismica più grande della storia d’Italia. Questa mattina la prima attività a Reggio Calabria è stata il salvataggio di una ragazza non vedente presso il Museo Nazionale della Magna Grecia. Nel pomeriggio presso l’Ex caserma 208 è stato allestito uno scenario per simulare attività di soccorso urgente.

Grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco, di Associazioni di Volontariato di Protezione civile e del SUEM, si è simulata l’attività di ricerca e recupero di una persona sotto le macerie con tecniche di derivazione Speleo Alpinistica Fluviale ed il soccorso di una ragazza disabile rimasta bloccata in un’abitazione dopo il terremoto, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo e dal video in basso.