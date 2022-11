Sisma dello Stretto 2022, al Museo di Reggio Calabria il salvataggio di una ragazza non vedente | VIDEO

5 Novembre 2022 11:38

Sisma dello Stretto 2022: questa mattina il primo intervento dell’esercitazione si è svolto al Museo Nazionale della Magna Grecia e si è trattato del salvataggio di una ragazza non vedente

Dopo la giornata iniziale di ieri, in cui c’è stata la simulazione di un terremoto di magnitudo 6 nello Stretto di Messina, prosegue anche oggi “Sisma dello Stretto 2022”, l’esercitazione antisismica più grande della storia d’Italia. Questa mattina la prima attività a Reggio Calabria è stata il salvataggio di una ragazza non vedente presso il Museo Nazionale della Magna Grecia.

La ragazza non vedente, Marika Meduri, molto conosciuta per le sue attività sociali a Reggio Calabria, ha collaborato attivamente al salvataggio evidenziando le proprie esigenze e necessità da non vedente e contribuendo a fornire ai soccorritori un’esperienza che sarà utilissima in caso di effettiva calamità. A soccorrere Marika sono stati i Vigili del fuoco di Campania e Basilicata con i colleghi di Calabria e Sicilia. L’architetto Costantino, dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, ha spiegato come è stato “simulato un intervento reale, persona soccorsa realmente non vedente, ed è stata esperienza fondamentale per il futuro“.