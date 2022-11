L’11 novembre a Siderno Superiore “A San Martino cantamu e mbivimu”

9 Novembre 2022 13:51

Siderno Superiore: a San Martino la festa che ricorda l’assaggio del vino novello

L’autunno è arrivato ed uno degli appuntamenti della tradizione popolare è rappresentato da San Martino, festa che ricorda l’assaggio del vino novello.

L’associazione di promozione sociale Let’s Ca – Andiamo in Calabria vuole celebrare questa festività organizzando “A San Martinu cantamu e mbivimu”, una serata artistica e musicale adatta a tutte le età, in collaborazione con l’associazione Paisi Meu di Siderno Superiore e organizzata con il supporto dell’Amministrazione.

L’evento si terrà venerdì 11 novembre 2022 in Piazza San Nicola a Siderno Superiore. Il cuore della manifestazione ha come obiettivo la creazione di uno spazio di espressione artistica per giovani musicisti – specie per quelli emergenti – poiché esso tende ad essere sempre molto esiguo.

Da qui nasce la volontà di farli incontrare e contaminare con le loro note.

Vi ricordiamo che per sostenere le attività dell’associazione è consigliabile contribuire con un’offerta libera.

Di seguito il programma:

L’inizio dell’evento è previsto per le h. 18:00. Per coinvolgere le famiglie e più piccoli sarà disponibile un servizio di trucca bimbi ad offerta libera (fino alle ore 20) a cura delle volontarie dell’associazione.

In piazza dal pomeriggio saranno presenti alcuni artisti locali che esporranno le loro opere (grafiche e pittoriche) che sarà possibile acquistare.

La parte musicale dell’evento inizierà alle ore 20.30, quando si esibiranno gli artisti. Questa parte della serata sarà suddivisa in due momenti: uno dedicato alla presentazione dei vari musicisti che si esibiranno coi loro pezzi inediti, l’altro in cui gli artisti si alterneranno suonando collettivamente in modalità jam session, riarrangiando loro pezzi e puntando sull’improvvisazione.

La lista dei musicisti partecipanti: