Siderno, “L’Amore è un’altra Storia”: le attività per la giornata contro la violenza sulle donne

23 Novembre 2022 11:08

“L’Amore è un’altra Storia” è il titolo del programma di iniziative promosso dall’Amministrazione Comunale di Siderno di concerto con le Associazioni FIDAPA, Generazione Nuova egli “Amici del Libro e della Biblioteca”, il Liceo Artistico “Pitagora”, lo Sportello Antiviolenza di Siderno.

L’obiettivo è organizzare per il 24 e 25 novembre, in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, una serie di attività per richiamare l’attenzione della cittadinanza su questo tema e sulla lotta al fenomeno del femminicidio, entrambi da intendersi conseguenza della disuguaglianza e della discriminazione di genere.