Sicilia Vera: nuova adesioni al movimento fondato da Cateno De Luca

7 Novembre 2022 11:00

Sicilia Vera: adesione al movimento fondato da Cateno De Luca da parte dei consiglieri Riggio, Triolo e Cannavò

Con una nota indirizzata al primo cittadino Domenico Aliberti, al presidente del consiglio Santo Foti e al consiglio comunale gli esponenti di minoranza di S. Alessio Siculo Giuseppe Riggio, Tina Cannavò e Cristina Triolo hanno comunicato l’adesione al movimento “Sicilia Vera”.

“Si tratta- spiega l’on. Danilo Lo Giudice coordinatore di Sicilia Vera- di un ulteriore importante passo verso la costruzione di una rete territoriale che possa consentirci di crescere e radicare la presenza di Sicilia Vera in tutti i comuni dell’isola. L’obiettivo, prosegue Lo Giudice, è quello già espresso di poter contare su nostri rappresentanti per portare avanti la politica di Sicilia Vera. Abbiamo dimostrato con i fatti che ovunque Sicilia Vera ha avuto un ruolo nell’amministrazione i risultati ci sono stati. Ci aspettano sfide importanti. Vogliamo essere pronti ad affrontare le elezioni amministrative in quei comuni chiamati al voto portando l’esperienza e la concretezza di Sicilia Vera. L’adesione a Sant’Alessio Siculo di ben tre consiglieri comunali è per noi un risultato che ci porterà a dare un contributo alla comunità fatto di idee e proposte che guardano all’interesse dei cittadini”.

“Abbiamo scelto di aderire a Sicilia Vera, spiegano Riggio, Triolo e Cannavò, perché abbiamo sposato integralmente i principi, le finalità e l’azione politica attuata dal movimento fondato da Cateno De Luca. Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto sicuri di poter rappresentare le istanze dei cittadini.” In consiglio comunale, dunque, entra ufficialmente Sicilia Vera. Capogruppo è stata indicata la consigliera Tina Cannavò.