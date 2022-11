Sicilia: paziente si toglie la vita lanciandosi dal balcone ospedale

4 Novembre 2022 14:16

Sicilia: il 42enne era ricoverato nel reparto di Chirurgia generale dell’ospedale di Biancavilla

Un paziente dell’ospedale di Biancavilla di 42 anni si è tolto la vita lanciandosi dal balcone del quarto piano del reparto di Chirurgia generale in cui si trovava ricoverato per una grave patologia cronica. Inutili i soccorsi dei medici. Secondo quanto si è appreso, il gesto sarebbe da ricondurre alla sofferenza che gli causava la malattia. La Procura di Catania ha già disposto la restituzione della salma alla famiglia.

Lo rende noto l’Asp di Catania precisando che “non sono ancora chiare le cause del gesto“. Sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti. L’Asp ha avviato approfondimenti. “Esprimo il nostro sgomento e il dolore in seguito al tragico evento verificatosi questa mattina – dichiara il direttore medico del presidio, Mario Patanè -. Siamo vicini ai familiari ai quali assicuriamo tutto il nostro supporto.Voglio inoltre ringraziare i carabinieri per il loro tempestivo intervento”.