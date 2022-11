Sicilia, Micchichè (FI): “nessuna riunione segreta, ero in campagna”

17 Novembre 2022 21:38

Ha destato scalpore la formazione dei gruppi Forza Italia 1 e Forza Italia 2 all’Ars siciliana. La spaccatura tra i nove deputati azzurri che fanno capo a Renato Schifani ed i quattro che rispondono al coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè, sembra di difficile risoluzione. Miccichè su facebook precisa: “ho trascorso l’intera giornata in campagna in meravigliosa compagnia di amici veri che prescindono dalla politica. Ma appena ho dato un’occhiata al telefono ho scoperto che non ero in campagna ma occupato a fare trattative, riunioni segrete, laboratori politici e chi sa cos’altro ancora per raggiungere chissà quale fantasioso obiettivo?

“Vorrei fare sapere, a coloro che hanno scritto e a coloro che hanno letto, credendo che fossero notizie vere che sono assolutamente ignaro di tutto ciò”, conclude.