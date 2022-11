La Sicilia è senza governo regionale, la difficile mediazione di Schifani

La mancata nomina di Gianfranco Micciché, leader di Forza Italia in Sicilia, nei ruoli di sottogoverno di certo non agevola la situazione di impasse. Pare, tra l’altro, che tra il governatore e l’ex presidente dell’Ars non ci sia un grosso feeling a causa delle pretese importanti di quest’ultimo (assessorato alla salute ed un numero importante di assessorati). I pontieri sono al lavoro per cercare di raggiungere un equilibrio e partire al più presto con la nuova Giunta ma , di sicuro, passeranno ancora tanti giorni.