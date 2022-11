Sicilia, dirigente scolastica impone la mascherina in classe per il personale e per gli alunni

29 Novembre 2022 16:11

Covid: dirigente, mascherina a scuola per persone a rischio

In aumento i casi Covid e, per contrastare la diffusione del virus, la dirigente scolastica dell’istituto superiore Ugo Marsia di Carini, nel Palermitano, Simonetta Calafiore ha firmato una circolare con la quale impone l’uso della mascherina in classe per il personale e per gli alunni a rischio di sviluppare forme severe della malattia. Nella circolare, inoltre, si chiede a quanti manifestassero dei sintomi di effettuare i tamponi rapidi e ripeterli dopo cinque giorni. Altra precauzione, come avveniva già durante la pandemia, verranno prese dall’istituto scolastico, come la sanificazione dei locali periodica e ricambi d’aria frequenti. Tornano anche le raccomandazioni sul lavaggio e igiene delle mani con una certa frequenza e sul distanziamento sociale. La scuola permetterà la permanenza del personale e degli studenti solo in assenza di sintomi febbrili.