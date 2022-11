Sicilia, albero di Natale in fiamme: Polizia salva 6 persone tra cui una donna incinta

24 Novembre 2022 12:41

Il corto circuito delle luci di un albero di Natale ha provocato ieri notte un incendio in un appartamento ad Avola, nel Siracusano. Gli agenti del commissariato sono accorsi in via Tomaselli, dove hanno salvato sei persone tra cui una donna in gravidanza. I poliziotti sono entrati nell’appartamento dove era divampato l’incendio hanno soccorso tre persone che si trovavano al piano terra. Dopo aver messo in sicurezza l’abitazione staccando il contatore dell’energia elettrica e chiudendo la bombola del gas, con l’aiuto dei vigili del fuoco hanno domato le fiamme e sono saliti al primo piano mettendo in salvo anche la donna incinta ed il marito. Infine, i poliziotti hanno salvato una sesta persona che si era rifugiata nel sottoscala.