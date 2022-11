Serie D, impresa Cittanovese: ferma il Catania, ma il Lamezia non ne approfitta | CLASSIFICA

6 Novembre 2022 16:48

Tutti i risultati della 10ª giornata del girone I di Serie D e la nuova classifica

Primo pari in Serie D per la corazzata Catania: 0-0 a… Cittanova. A firmare l’impresa è la squadra giallorossa, che nonostante le difficoltà di classifica non fa passare gli etnei. Non ne approfitta il Lamezia di Saladini, che avrebbe potuto accorciare in classifica: solo 1-1 interno contro il Licata e adesso si avvicina la Vibonese, che sbanca il campo del Canicattì e va a 19, a meno uno dai lametini. Pareggia anche il San Luca di Cozza, ad Acireale. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI SERIE D GIRONE 10ª GIORNATA

DOMENICA 6 NOVEMBRE

ore 14:30

Acireale-San Luca 1-1

Canicatti-Vibonese 0-2

Castrovillari-Santa Maria Cilento 1-1

Cittanovese-Catania 0-0

Lamezia Terme-Licata 1-1

Paternò-Locri 1-0

Sancataldese-Ragusa 3-0

ore 15:00

Sant’Agata-Mariglianese

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I