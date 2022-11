Serie D: il Catania fa il vuoto, la Vibonese raggiunge il Lamezia al 99′! | CLASSIFICA

13 Novembre 2022 16:43

Tutti i risultati dell’11ª giornata del girone I di Serie D e la classifica aggiornata

+10. È grande fuga per il Catania, che a novembre è già lanciato verso la C, come da pronostico. In questa undicesima giornata di Serie D, tris al Canicattì che permette agli etnei di andare a 31, risucchiando altri due punti al Lamezia di Saladini, raggiunto a Vibo nello scontro diretto al 90’+9! Il San Luca pareggia a reti bianche contro la Sancataldese, mentre la Cittanovese vince lo scontro diretto in casa del fanalino di coda Mariglianese. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 11ª GIORNATA

ore 14:30

Catania-Canicattì 3-0

Licata-Acireale 1-0

Mariglianese-Cittanovese 0-1

Paternò-Castrovillari 1-3

San Luca-Sancataldese 0-0

Trapani-Santa Maria Cilento 2-1

Ragusa-Real Aversa 2-0

Vibonese-Lamezia Terme 1-1

ore 15:00

Locri-S. Agata 2-1

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I