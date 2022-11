Serie D: pari nel big match tra Lamezia e Catania e nel derby reggino, colpaccio San Luca | CLASSIFICA

20 Novembre 2022 16:38

Tutto invariato in vetta. Il big match del girone I di Serie D tra seconda e prima, tra Lamezia e Catania, finisce in parità. 1-1 al “D’Ippolito” con l’ospite speciale Pippo Inzaghi in tribuna (insieme al patron lametino e della Reggina Saladini): De Luca manda avanti gli ospiti ad inizio ripresa, Emmanouil risponde all’ora di gioco; gli etnei restano a +10. Il derby reggino tra Cittanovese e Locri finisce 2-2 mentre il San Luca fa il colpaccio e batte il Real Aversa a domicilio. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 12ª GIORNATA

DOMENICA 20 NOVEMBRE

ore 14:30

Acireale-Vibonese 0-0

Canicattì-Mariglianese POSTICIPATA

Castrovillari-Trapani 3-0

Cittanovese-Locri 2-2

Lamezia-Catania 1-1

Real Aversa-San Luca 1-2

Sancataldese-Licata 0-0

Santa Maria Cilento-Ragusa 3-4

Sant’Agata-Paternò 1-0

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I