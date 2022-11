Serie C, Catanzaro monumentale: 0-3 a Pescara. Il Crotone vince e torna secondo | CLASSIFICA

27 Novembre 2022 16:42

Siamo quasi a dicembre ma forse le parole, per questo Catanzaro, sono già finite. La squadra di Vivarini sembra la Reggina di Toscano o la Ternana di Lucarelli. Vince ovunque, contro tutti, dentro e fuori casa, in maniera netta e schiacciante. Gli oltre 10 mila dell’Adriatico di Pescara, tra cui una buona presenza di tifosi ospiti, ammutoliti dai giallorossi, che vincono per 0-3 e continuano a volare in classifica. Situm e Martinelli (doppietta) i marcatori del match vinto in casa della ex seconda classificata. Il piazzamento di “vice”, infatti, torna al Crotone, che batte di misura il Latina con un gol di Mogos nel finale. Messina sconfitto in casa e sempre fanalino di coda. Di seguito i risultati di gior

RISULTATI 15ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 27 NOVEMBRE

ore 12:00

Audace Cerignola-Viterbese 2-0

ore 14:30

Messina-Turris 0-1

Avellino-Taranto 4-0

Crotone-Latina 1-0

Fidelis Andria-Giugliano 2-0

Gelbison-Picerno 0-0

Monterosi Tuscia-Foggia 1-1

Pescara-Catanzaro 0-3

ore 17:30

Juve Stabia-Potenza

Monopoli-Virtus Francavilla

CLASSIFICA SERIE C