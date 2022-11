Serie C, il Crotone risponde a Catanzaro e Pescara: tutti i risultati e la classifica

13 Novembre 2022 19:46

Si è conclusa anche la 13ª giornata del girone C di Serie C: tutti i risultati e la nuova classifica

Catanzaro e Pescara chiamano, Crotone risponde. Tutto invariato in vetta al girone C di Serie C dopo questa domenica di campionato. Le due calabresi e i biancazzurri hanno ormai ampiamente dimostrato, e oggi per l’ennesima volta confermato, che faranno un campionato a sé. La capolista rimane il Catanzaro, che vince in casa del Monterosi e dà seguito al successo nel derby nonostante i tanti assenti proprio per via della “strage” del giudice sportivo dopo il match di domenica. In scia il Pescara, anch’esso di misura (sempre 1-0) sul Messina, mentre il Crotone ha battuto per 2-1 il fanalino di coda Fidelis Andria. Al vantaggio ospite di Bolsius rispondono Pannitteri e Gomez su rigore. Di seguito il programma di giornata e la classifica.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 13ª GIORNATA

ore 14:30

Gelbison-Turris 1-0

Monopoli-Foggia 0-2

Monterosi Tuscia-Catanzaro 0-1

Potenza-Latina 3-0

Taranto-Viterbese 2-1

ore 15:00

Pescara-Messina 1-0

ore 17:30

Audace Cerignola-Picerno 1-1

Avellino-Giugliano 0-1

Crotone-Fidelis Andria 2-1

Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-0

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C