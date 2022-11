Serie C, il Catanzaro fa un campionato a parte: tris e allungo al Crotone, che pareggia a Taranto | CLASSIFICA

30 Novembre 2022 20:12

Il Catanzaro fa un campionato a parte. Non che non si fosse capito, ma col passare delle giornate è sempre più evidente. Dopo aver stracciato, in casa propria, la “ex” seconda classificata, il Pescara, questo pomeriggio fa lo stesso contro la quarta forza, il Giugliano, battendolo per 3-0: Ghion, Iemmello e Scognamillo i marcatori. Con questo tris, i giallorossi di Vivarini allungano ancora di più in classifica sulle inseguitrici. Il Crotone, infatti, non è andato oltre il 2-2 a Taranto, raggiungendo due volte lo svantaggio con Chiricò e Mogos. Ora la distanza è di 6 punti.

RISULTATI 15ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

ore 14:30

Foggia-Messina 1-0



Picerno-Monterosi Tuscia 1-0

ore 17:30

Catanzaro-Giugliano 3-0

ore 18:00

Latina-Monopoli 0-0

Taranto-Crotone 2-2

ore 21:00

Avellino-Juve Stabia

Potenza-Audace Cerignola

Turris-Fidelis Andria

Virtus Francavilla-Pescara

Viterbese-Gelbison

CLASSIFICA SERIE C