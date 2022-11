Serie B, il Venezia ha ufficializzato il nuovo allenatore. E debutterà contro la Reggina

7 Novembre 2022 13:06

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore del Venezia: debutterà (esordio assoluto in B) sabato al Penzo contro la Reggina

Nuovo allenatore per il Venezia, all’indomani della sconfitta nello scontro diretto a Como. Dopo l’esonero di Javorcic, la panchina era stata affidata momentaneamente a Soncin, ma oggi il club veneto ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Vanoli, che debutterà in casa contro la Reggina sabato prossimo, alle ore 14. “Il Venezia FC – si legge – comunica di aver affidato a Paolo Vanoli l’incarico di allenatore della prima squadra. Vanoli, 50 anni, ha firmato un contratto biennale fino al termine della stagione 2023/24. Il suo staff includerà Lino Filipe Neves Godinho (allenatore in seconda), Marco Zuccher (allenatore portieri) e Giampiero Ascenzi (preparatore atletico)”.

Prima esperienza in B da allenatore per Vanoli, che da calciatore ha avuto una carriera di tutto rispetto. Per lui si tratta di un ritorno in Laguna, a distanza di quasi 30 anni dalla sua esperienza – appunto – in campo. “Nato a Varese, Vanoli ha alle spalle una ricca carriera da calciatore – si legge ancora nella nota del club – in cui si è guadagnato due presenze con la Nazionale maggiore italiana, vincendo la Coppa UEFA con il Parma e la Coppa Italia sia con il Parma che con la Fiorentina, e totalizzando 135 presenze in Serie A e 130 presenze in Serie B – tra cui le stagioni 1993/94 e 1994/95 con il Venezia – oltre a due stagioni all’estero con i Rangers in Scozia e l’Akratitos in Grecia. Il percorso da tecnico di Vanoli è iniziato a Coverciano, prima come allenatore in seconda delle nazionali Under 16 e Under 17, poi come allenatore delle squadre Under 18 e Under 19 e infine come assistente tecnico della nazionale maggiore. Passando dal calcio internazionale a quello di club, le successive esperienze di Vanoli sarebbero state quelle con Antonio Conte. Nel 2017/18, Vanoli è stato assistant coach di Conte al Chelsea, aiutando i Blues a vincere la FA Cup in quella stagione. In seguito, Conte conferma Vanoli nel suo staff all’Inter, dove i nerazzurri raggiungono la finale di UEFA Europa League nel 2019/20 e vincono la Serie A nel 2020/21. Nel dicembre 2021, Vanoli è diventato allenatore dello Spartak Mosca e ha portato la sua squadra a vincere la Coppa di Russia 2021/22″.