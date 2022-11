Modena pungente, Pisa devastante: Parma e Ternana KO, niente aggancio alla Reggina | CLASSIFICA

26 Novembre 2022 19:58

Ritorno in campo con sorpresa. Ma in Serie B, la sorpresa, è praticamente sempre dietro l’angolo, ancor di più nel weekend dopo la sosta, che porta sempre con sé quella buona dose di imprevedibilità. E’ la cadetteria a prendersi la scena nel calcio italiano visto lo stop della A per il Mondiale in Qatar. E nel primo anticipo del sabato un Modena pungente fa il colpaccio in casa del Parma: uno-due micidiale Falcinelli-Bonfanti, non basta il rigore di Vazquez nella ripresa. Tesser risale, Pecchia resta a -3 dal secondo posto occupato dalla Reggina. Gli amaranto, spettatori interessati in attesa di domani, possono sorridere dopo le due gare del sabato. Sì, perché anche il secondo anticipo è favorevole: una Ternana finora solidissima in fase difensiva, infatti, cade male in casa di un Pisa che da quando c’è di nuovo D’Angelo è tornato ad essere devastante. E, a questo punto, attenzione. Il Pisa ha le carte in regola per risalire. Non è un caso se questa estate veniva data tra le favorite, al netto di una scelta in panchina che si era rivelata fallimentare. I toscani nel primo tempo tramortiscono Lucarelli con un 3-0 netto, prima che Partipilo accorci per un errore difensivo e prima di soffrire un po’ nella ripresa. Ma alla fine è vittoria nerazzurra e anche la Ternana resta a -3 dal secondo posto della Reggina. Di seguito il programma del 14° turno e la nuova classifica in attesa delle gare di domani.

RISULTATI SERIE B 14ª GIORNATA

SABATO 26 NOVEMBRE

ore 15:00

Parma-Modena 1-2

ore 18:00

Pisa-Ternana 3-1

DOMENICA 27 NOVEMBRE

ore 12:30

Reggina-Benevento

ore 15:00

Brescia-Spal

Cittadella-Cosenza

Como-Bari

Frosinone-Cagliari

Perugia-Genoa

Sudtirol-Ascoli

ore 18:00

Palermo-Venezia

CLASSIFICA SERIE B