Serie B, ecco il nuovo allenatore della Ternana: è Aurelio Andreazzoli

La panchina della Ternana è vuota da qualche giorno dopo l’esonero di Lucarelli successivo alla sconfitta a Pisa, ma ben presto verrà occupata. La società neroverde, infati, ha sciolto le riserve sul tecnico che succederà all’ex bomber: si tratta di Aurelio Andreazzoli. L’annuncio è arrivato direttamente dal Presidente Stefano Bandecchi: “abbiamo puntato sul suo nome – ha detto al Tgr Umbria – abbiamo intavolato una trattativa che è stata breve e Andreazzoli ha deciso che la Ternana è la squadra giusta per un progetto di lunga durata. Noi abbiamo parlato con lui, era la nostra prima scelta. Stavamo sostituendo un allenatore che ci ha fatto vincere la Serie C e che era settimo in campionato. Andreazzoli ha vinto la Serie B, ha fatto molto bene in Serie A, quindi è il profilo giusto”.

Il nome di Andreazzoli era anche tra quelli sondati dal Genoa per sostituire Blessin, traballante dopo la sconfitta di Perugia. Il club ligure però, alla fine, sembrerebbe aver ancora confermato la fiducia al proprio allenatore, nonostante i recenti risultati negativi.