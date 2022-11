Serie B, clamoroso a Brescia: “Cellino si è dimesso da Presidente”

15 Novembre 2022 10:44

Un indiscrezione lanciata ieri, che aveva già provocato qualche scossa, e che oggi è diventata terremoto. La stampa di Brescia, infatti, annuncia: Massimo Cellino si è dimesso da Presidente. Non risultano al momento note ufficiali da parte del club, ma la notizia è stata data in anteprima, e oggi confermata, dal Giornale di Brescia. “Nessuna comunicazione ufficiale. Solo un silenzio totale. Che tuttavia non ha impedito di trovare riscontri rispetto alla nostra indiscrezione, non smentita, di ieri. La gestione del Brescia targata Massimo Cellino appare a un punto di svolta: l’imprenditore sardo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente. Come detto: nessuna comunicazione ufficiale”, si legge.

Sarebbero diversi i motivi che avrebbero portato l’ex patron del Cagliari a dire addio: dall’aspetto sportivo a quello personale. Secondo quanto trapela dalla città lombarda, Cellino sarebbe in ansia per il maxisequestro preventivo dei beni per l’indagine sui reati fiscali, a cui si aggiunge la vicenda legata al centro sportivo di Torbole Castiglia e in generale una stanchezza diffusa per via dei recenti risultati altalenanti, con l’ambiente ormai staccato e in contestazione. Si attende adesso di capire se la società diramerà un comunicato e quali saranno le conseguenze: se tutto dovesse essere confermato si profila ovviamente l’ipotesi cessione del club.

Sul fronte Reggina, da segnalare che la squadra di Inzaghi incontrerà a breve le Rondinelle. Dopo la pausa e il Benevento al Granillo a fine novembre, domenica 4 dicembre gli amaranto andranno proprio a Brescia.