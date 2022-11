Serie B, il Frosinone sbanca Ascoli per 0-1 e allontana Genoa e Reggina: la classifica

11 Novembre 2022 22:29

Ancora una vittoria di corto muso (la quarta consecutiva), anche in casa di un Ascoli in ottima forma: il Frosinone continua a volare e tenta la fuga

Qualcuno fermi il Frosinone. La squadra di Grosso continua a volare (e a vincere). Lo ha fatto anche nell’anticipo della 13ª giornata, in casa di un Ascoli in gran forma e che non perdeva da quattro gare. Ancora un successo di misura o, per dirla alla Allegri, di corto muso. E’ il terzo 1-0 nelle ultime quattro e il quarto successo consecutivo con un gol di scarto. La dimostrazione di una squadra, quella ciociara, incredibilmente solida (solo 7 reti subite, miglior difesa) nonché cinica e capace di portare gli episodi a proprio favore. C’è anche da dire che questa sera a spianargli la strada è anche l’uomo in più, vista l’ingenuità di Collocolo, espulso ad inizio ripresa per una parola di troppo all’arbitro. A metà secondo tempo, poi, il gol decisivo, quello del subentrato Roberto Insigne, il primo con la maglia dei laziali. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA SERIE B