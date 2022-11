I.C. “Radice Alighieri” di Catona, inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne 

25 Novembre 2022 19:27

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presso la sede staccata della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona, si è svolta una manifestazione di sensibilizzazione su questo grave fenomeno che, negli ultimi anni, ha devastato fisicamente e psicologicamente tante donne.

Protagonisti assoluti della scena, gli alunni delle classi I,II,III C della “secondaria” che si sono alternati sul palco all’aperto, ricostruendo le tappe che hanno portato all’introduzione di questa ricorrenza, recitando una poesia, “Tieni sempre presente” di Madre Teresa di Calcutta e declamando alcune frasi significative scritte da loro e che hanno riscosso ampio successo tra il pubblico presente. Alla fine della partecipata manifestazione è intervenuta la Dirigente scolastica, Simona Sapone, che ha inaugurato la “panchina rossa” come il sangue, simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza e di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio.

La Dirigente ha sottolineato “che la panchina è stata costruita dai ragazzi e dai docenti con materiali di riciclo come, per esempio, alcune pedane non più utilizzate” e ha affermato di “essere orgogliosa del lavoro trasversale svolto da alunni e docenti di tutte le discipline, che hanno seguito i percorsi di legalità, ambiente, musica promossi dall’istituto”, “Non bisogna – ha concluso – vergognarsi di denunciare, di cercare aiuto anche psicologico. Il messaggio di questa giornata lanciato dai giovani studenti è quello di credere in se stessi e di avere fiducia nelle proprie capacità e nelle istituzioni e soprattutto di non lasciare che nessuno si arroghi il diritto di cambiare il nostro essere”.