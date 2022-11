Reggio Calabria, l’ITT Panella-Vallauri presente a Job&Orienta

28 Novembre 2022 23:27

È tempo di Job&Orienta e l’ITT Panella-Vallauri, con una delegazione costituita dai direttori di dipartimento e guidata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Marino, risponde presente all’invito del Ministero dell’Istruzione e del Merito partecipando alla manifestazione nazionale, giunta alla trentunesima edizione, tenutasi a Verona dal 24 al 26 novembre.

“Una tre giorni interessantissima. L’evento, quale luogo privilegiato d’incontro per i giovani, le famiglie, i docenti, le istituzioni, i referenti del mondo del lavoro e del terzo settore, ha rappresentato una straordinaria opportunità di formazione. – dichiara il dirigente scolastico prof.ssa Teresa Marino – Il tema “Accogliere, Accompagnare, Apprendere in un mondo che cambia” è stato sviluppato trasversalmente nei molteplici eventi culturali, convegni, seminari laboratori, presentazione di buone pratiche a livello nazionale riguardanti orientamento, scuola-lavoro, Istruzione Tecnologica Superiore, innovazione didattica, digitalizzazione, sostenibilità, transizione ecologica e digitale“.

Perché partecipare a Job&Orienta ?

“Partecipare a Job&Orienta è il segno concreto del nostro impegno a porre al centro la persona, i processi di crescita e di orientamento al mondo del lavoro di ciascuno dei nostri giovani studenti, valorizzando i talenti di cui sono portatori in dialogo con il contesto sociale, culturale e produttivo del nostro territorio a livello locale, ma anche aprendoci all’esperienza di rete con scuole ed aziende di altre regioni italiane e di altri paesi europei“, spiega il dirigente scolastico.

Si definiscono nuove prospettive e nuovi obiettivi per la comunità scolastica del “Panella Vallauri”?

“L’esperienza, di grande interesse e coinvolgimento, ci ha restituito stimoli ed idee in ordine alla progettazione di spazi e tempi didattici innovativi per lo sviluppo di competenze sempre più in linea con l’Industria 4.0. sempre più automatizzata e interconnessa che si avvia, a grandi passi, verso quella 5.0 cioè un’industria sempre più sostenibile, resiliente e con al centro l’essere umano. Non si può prescindere, pensando la formazione anche in termini di occupabilità, dall’utilizzo di strumenti e metodologie avanzate così come dall’inserimento dei ragazzi in contesti esperienziali e di orientamento in azienda dove possano mettere alla prova le proprie competenze e vederle anche riconosciute e certificate“, conclude la prof.ssa Marino. È questa la sfida che la scuola è chiamata a raccogliere. È questa la sfida che l’ITT Panella – Vallauri intende affrontare.