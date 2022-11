Reggio Calabria, l’11 novembre la commemorazione dei caduti nella strage di Nassiriya presso l’I.C. “G. Moscato”

9 Novembre 2022 19:01

L’11 novembre l’I.C. “G.Moscato” di Gallina onorerà la memoria dei caduti di guerra e di quelli della strage di Nassiriya

L’I.C. “G. Moscato” invita tutta la cittadinanza alla manifestazione che intende veicolare al territorio e all’interno della comunità scolastica, la memoria di coloro che hanno visto sacrificate le proprie vite al servizio dell’Italia e della comunità internazionale, a tutela della libertà dei popoli e dei valori umani ribaditi dai più recenti trattati internazionali.

La memoria sarà intesa come “sentinella” per non dimenticare gli avvenimenti storici, e non ripetere i medesimi errori, soprattutto quando si barattano la libertà e la pace tra popoli.