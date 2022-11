Scossa di terremoto al largo di Reggio Calabria

6 Novembre 2022 13:11

Terremoto: la scossa è stata registrata al largo di Capo Spartivento

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina e precisamente alle ore 12:14, al largo di Capo Spartivento in provincia di Reggio Calabria. La scossa, registrata dall’INGV, è stata di magnitudo 2.8 e si è verificata ad una profondità di 42 km e proprio per questo non è stata avvertita dalla popolazione.

Capo Spartivento si trova proprio all’estremità meridionale della provincia di Reggio Calabria dove questa mattina si è conclusa l’importante esercitazione antisismica della storia d’Italia, “Sisma dello Stretto 2022” iniziata il 4 novembre e organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile con le regioni Calabria e Sicilia.