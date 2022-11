Sconfitta per l’Akademia Messina, battuta 0-3 dalla Roma Volley | FOTO

27 Novembre 2022 23:10

Per l’esordiente Akademia Sant’Anna Messina il campionato di serie A2 di pallavolo femminile si sta rivelando molto difficile; un avvio in salita, due sole vittorie e cinque sconfitte. Il Presidente Fabrizio Costantino dichiara che “la squadra è stata iscritta al campionato di serie A2 all’ultimo momento utile perché, non sapeva se avesse avuto a disposizione un palazzetto agibile dove giocare, e, per questo motivo, la campagna acquisti ha risentito di questa incertezza”. Molte giocatrici non hanno esperienza per un torneo così difficile ma, nonostante tutto, con l’impegno e la dedizione, stanno cercando di ricambiare la fiducia che la società ha riposto nei loro confronti. Interessante la giocatrice francese Aurélia Ebatombo opposto che ha giocato nella massima serie francese. Erano ventitré anni che a Messina mancava la serie A di pallavolo, per questo motivo la dirigenza, in questo progetto non solo sportivo, ha coinvolto imprenditori, amministrazione comunale e università affinché potessero sostenere la squadra. La risposta della città è stata soddisfacente, il palazzetto polivalente dell’Annunziata, per le partite casalinghe, si riempie di tifosi desiderosi di vedere la squadra giocare una buona pallavolo e, per questo motivo, la sostengono con un tifo caloroso convinti che la serie A deve rimanere nella città peloritana.

Quella con la Roma Volley Club non poteva rappresentare la partita del rilancio: troppo grande il divario tra le due squadre. La compagine laziale è stata costruita per il salto di qualità, tra le sue fila annovera giocatrici del calibro dell’albanese Erblira Bici vincitrice di una Champions League e di una coppa Italia, di Marta Bechis campione d’Italia nel 2018, vincitrice di una super coppa italiana, di una Cev Cup e di una Coppa di Lega, di Giulia Melli schiacciatrice mantovana, due campionati in serie A1 e, nel 2021 ha vestito la maglia della nazionale italiana. Tanto per non farsi mancare nulla, la squadra capitolina può contare pure sulla schiacciatrice cubana Jessica Rivero e sulla centrale Sofia Rebora.

Il primo set ha visto una partenza con l’acceleratore al massimo per la Roma Volley con Giulia Melli e Jessica Rivero in grandissimo spolvero, efficace il servizio che ha visto assolute protagoniste Erblira Bici e Sofia Rebora; tra le messinesi l’unica che ha tenuto testa alle avversarie è stata Aurélia Ebatombo. Il set si è chiuso sul 25 a 13 per le ragazze di Roma. Anche il secondo set ha rimarcato l’andamento del primo, Roma Volley parte alla grande con la cubana Rivero che incanala una serie di sei servizi consecutivi; il coach dell’Akademia Breviglieri le tenta tutte per scuotere le sue giocatrici ma, l’andamento del match non cambia e la squadra capitolina vince il secondo set con l’analogo punteggio del primo 25 a 13.

Il terzo set inizia con la compagine dell’Akademia Sant’Anna Messina che, con alcune buone giocate, tiene testa alle più quotate avversarie; Roma però, non vuole lasciare spazio alle peloritane e riprende a picchiare forte a servizio; sulle fasce lasciano il segno le martellate della Melli, superlativa la prova della centrale Sofia Rebora. Anche in difesa la squadra del coach Giuseppe Cuccarini dimostra di essere impenetrabile. Partita chiusa dopo poco più di un’ora con il terzo set che termina sul 25 a 15 per la compagine romana. Adesso l’Akademia Sant’Anna si prepara al prossimo appuntamento sperando finalmente di poter conquistare i tre punti necessari a muovere la classifica.

Subito dopo l’incontro, il Presidente dell’Akademia Sant’Anna Fabrizio Costantino ha dichiarato “che sta pensando a rafforzare la squadra, l’ingresso in società di un noto imprenditore messinese, consentirà di puntare a giocatrici di valore che permetteranno alla compagine peloritana di disputare la seconda parte del torneo con maggiore tranquillità”.

Durante la conferenza stampa l’allenatore capitolino Giuseppe Cuccarini ha confessato “di aver motivato al massimo le proprie atlete per l’incontro con l’Akademia in quanto, la squadra messinese ha dimostrato, negli incontri precedenti, di lottare fino all’ultimo punto infatti, risulta essere la compagine del campionato di A2 che è riuscita a disputare più tie break di tutti. Ancora, ha elogiato la società che ha costruito una squadra con nove titolari e tre giovanissime di altissimo valore”.

Marco Breviglieri nel prendere atto della sconfitta con la corazzata Roma Volley Club, ha affermato che “anche nella partita odierna, le giocatrici hanno messo in campo quel pizzico di spregiudicatezza che può cambiare l’attuale trand negativo; i due punti conquistati nelle trasferte di Montecchio e Vicenza hanno evidenziato una squadra che ha voglia di migliorare partita dopo partita e, ogni punto se lo deve sudare. Bisogna avere fiducia, perché nel corso delle ultime due settimane, sono stati diversi i colpi interessanti che possono diventare decisivi per cambiare le sorti della gara e del campionato”.