14 Novembre 2022 14:06

Roberto Saviano rischia tre anni di carcere per aver diffamato il leader di Fratelli d’Italia e attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

Guai per il noto scrittore Roberto Saviano, il quale rischia tre anni di carcere per aver diffamato il leader di Fratelli d’Italia e attuale presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

Lo scrittore napoletano, dal 2006 sotto scorta per le minacce subite dalla Camorra per il suo romanzo Gomorra, è ora convocato in tribunale a Roma per rispondere alle accuse di Meloni. Il prossimo 15 novembre si celebrerà la prima udienza del processo