Sant’Angelo di Brolo, disposta la chiusura temporanea della strada provinciale 140

3 Novembre 2022 15:19

Dalle ore 7.00 del 7 novembre alle ore 17.00 dell’11 novembre 2022 e comunque fino alla conclusione dei lavori nel tratto compreso tra il Km 6+550 ed il km 6+630

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito, dalle ore 7.00 del 7 novembre alle ore 17.00 dell’11 novembre 2022 e comunque fino alla conclusione dei lavori, della strada provinciale 140, nel Comune di S. Angelo di Brolo, dal Km 6+550 al km 6+630, per l’esecuzione di lavori di manutenzione e messa in sicurezza del costone a monte della sede stradale.

Si suggerisce il seguente percorso alternativo:

– da Piraino e dal tratto a valle dell’intervento, in direzione S. Angelo di Brolo: strada provinciale 140/bis Scorrimento veloce per S. Angelo di Brolo;

– da S. Angelo di Brolo e dal tratto a monte dell’intervento, in direzione Piraino: medesimo percorso sopra descritto in direzione opposta.

E’ consentito ai soli residenti, raggiungere le proprie abitazioni ed in caso di emergenza la ditta esecutrice provvederà a riaprire il transito per i mezzi di soccorso.