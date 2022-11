Sant’Agata Militello: controlli dei Carabinieri, segnalate due persone per uso di droga

16 Novembre 2022 17:30

Nelle giornate del 14 e 15 novembre, in concomitanza con la tradizionale “fiera storica” di Sant’Agata Militello, appuntamento di richiamo sia per la comunità santagatese che per tutto il comprensorio nebroideo, i Carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato la vigilanza del territorio predisponendo controlli volti a contrastare reati in genere soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata posta ai controlli alla circolazione stradale, con la predisposizione di posti di controllo nelle zone strategiche, all’esito dei quali i Carabinieri hanno proceduto al controllo di 130 persone e oltre 100 veicoli, con la contestazione di numerose violazioni al Codice della Strada tra cui l’omessa revisione dei veicoli, mancata copertura assicurativa e l’uso del cellulare alla guida delle autovetture.

Nel corso dei servizi i militari dell’Arma hanno inoltre segnalato due persone alla Prefettura di Messina quali assuntrici di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana e cocaina, detenute per uso personale.