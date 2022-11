San Giovanni di Sambatello, il Ponte Contrada Vena è un “pericoloso scivolo, se qualcuno sbanda e finisce fuori?”

4 Novembre 2022 12:30

Il Consigliere Comunale, dimessosi ormai diverso tempo fa, continua a ricevere segnalazioni dai cittadini: una di queste è relativa al Ponte Contrada Vena a San Giovanni di Sambatello

“Dopo il ritorno di quello che la Procura ha definito “promotore, organizzatore e capo indiscusso” di un’associazione per delinquere finalizzata a “commettere più delitti in materia elettorale”, dopo l’iniziale silenzio complice dei partiti e la successiva “distratta” connivenza, mi ero ripromesso di non occuparmi più delle vicende riguardanti un consiglio comunale totalmente delegittimato e avvertito profondamente distante dai cittadini di questa martoriata Città. Sono trascorsi quasi 12 mesi dalla sospensione del sindaco Falcomatà e dalle mie conseguenti dimissioni e la Città, sospesa come il sindaco, continua a ricercare l’agognata normalità”. Comincia così la nota stampa del Consigliere Comunale dimesso Nicola Malaspina, che continua a ricevere segnalazioni dai cittadini. Una di queste, come si può leggere ancora qui di seguito nella nota, riguarda il Ponte Contrada Vena a San Giovanni di Sambatello.

“Non passa giorno – prosegue Malaspina – senza che i Reggini lamentino problemi e inefficienze che nelle zone periferiche arrivano a trasformarsi in vero e proprio stato di abbandono. Proprio nei giorni scorsi, nonostante le mie dimissioni, sono stato raggiunto da alcuni residenti di San Giovanni di Sambatello, i quali hanno portato alla mia attenzione quello che è riduttivo chiamare “stato di abbandono” perché evidentemente sconfina nella pericolosità. Scrivo dunque perché non potevo restare inerte davanti a questo grave allarme lanciato dai cittadini. Da diversi anni, la strada che conduce a San Giovanni è in completo stato di abbandono, ma ultimamente tale situazione si è aggravata con conseguenti possibili pericoli per gli automobilisti che percorrono questa unica via che conduce a ospedali, scuole, uffici e attività produttive”.

“Come è evidente dalle fotografie scattate dai residenti e che allego a questa denuncia – aggiunge – oltre al manto stradale in pessime condizioni, bisogna segnalare che, in Contrada Vena e nello specifico sul ponte che si trova in quella zona, le piogge di settembre hanno trasportato materiale che si è accumulato sulla carreggiata trasformandola in un vero e proprio scivolo. La pericolosità è aumentata esponenzialmente poiché, sempre come si evidenzia con le foto allegate, i parapetti che delimitano il ponte sono in maggioranza compromessi ed in alcuni casi mancanti completamente, addirittura proprio in uscita dalla curva che conduce al ponte. Cosa potrebbe accadere se un’autovettura dovesse sbandare e “scivolare” fuori dal ponte??? Prima di scrivere ai media, mi sono premurato di inoltrare, mediante pec, denuncia documentata alla Polizia Locale e per maggiore efficacia ho ritenuto che fosse necessario rendere pubblica tale denuncia perché, considerato che l’amministrazione continua a restare cieca e sorda alle richieste dei cittadini, è l’unico metodo per ottenere la messa in sicurezza di questa importante ed unica via che collega i residenti di San Giovanni di Sambatello con il resto della Città”, conclude l’ex Consigliere.