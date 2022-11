“San Ferdinando Città Cardioprotetta”: installati 4 nuovi defibrillatori

25 Novembre 2022 16:06

Si è tenuto nella sala consiliare di San Ferdinando il convegno “San Ferdinando Città Cardioprotetta“. L’incontro pubblico, finalizzato a presentare il progetto relativo alla installazione di quattro nuovi defibrillatori sul territorio comunale, è stato arricchito dagli interventi dei relatori dottor Rosario Ortuso, cardiologo di fama e già primario, del dottor Giovanni Calogero, responsabile della formazione di Asp RC e del dottor Francesco Managò, comandante della Polizia Municipale di San Ferdinando.

Il dottor Francesco Barbieri, assessore alla salute e alla cultura, ha moderato il convegno anche in qualità di medico condotto. Il sindaco Luca Gaetano , dopo i saluti istituzionali, ha rimarcato l’importanza del progetto non solo in termini di salute e sicurezza ma anche per il per il senso di comunità che tali iniziative stimolano e per l’idea di protezione reciproca e di cura del prossimo. L’incontro ha favorito la comunicazione circa l’importanza del primo soccorso e ha fornito ai partecipanti utili informazioni sui metodi e sui tempi di intervento in caso di emergenza.

Al maggiore Managò, cui si deve la primogenitura del progetto, sono stati rivolti sentimenti di gratitudine per l’ideazione e la realizzazione dell’iniziativa che rende San Ferdinando più sicura e socialmente più coesa.

“Adesso ci attiveremo per erogare i corsi di formazione su primo soccorso e l’uso dei defibrillatori“, ha dichiarato il sindaco Luca Gaetano, “consapevoli che l’utilità di questi strumenti è legata al tempestivo intervento e a una rete sociale preparata e pronta ad agire in caso di necessità“.

Nei prossimi giorni verranno selezionati i primi quaranta partecipanti che saranno individuati all’interno delle categorie cittadine maggiormente presenti sul territorio: commercianti, associazioni, volontari e docenti, oltre a tutte quelle persone di buona volontà e animate da senso civico e spirito di servizio.

Presenti all’incontro anche tre sindaci della Piana: Francesco Cosentino di Cittanova Marco Caruso di Molochio e Nino Albanese di Giffone. “La loro partecipazione è sintomo di attenzione al territorio; la comunità della Piana ha bisogno della collaborazione tra i sindaci e di affrontare i problemi del comprensorio senza divisioni o campanilismi e per questo motivo apprezziamo ancor di più la visita dei tre sindaci“, dichiara Gaetano.

L’assessore Barbieri, a conclusione dei lavori, ha ringraziato vivamente i presenti e ha rimarcato l’importanza della formazione diffusa per contrastare la mortalità dovuta a tardivi o mancati soccorsi visto che, come dichiarato da Barbieri, “il defibrillatore giunge comunque in un secondo momento rispetto all’evento patologico. E’ essenziale che più persone possibile siano pronte a intervenire nei primissimi minuti dell’emergenza”.